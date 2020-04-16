Эксперт оценил опасность заражения радиацией от пожара в Чернобыле

Пожар на Украине в районе Чернобыльской АЭС вызывает опасения у местных жителей и специалистов. Насколько это может повысить радиационный фон на территории ЧП, оценил доктор химических наук, профессор Борис Мясоедов.

По словам эксперта, на Украине не предпринимают никаких экстраординарных мер безопасности в связи с крупным возгоранием, поскольку ничего страшного с точки зрения заражения воздуха радиацией в пожаре нет.

«Это происшествие - не первое в районе Чернобыля. Самые страшные события были во время катастрофы, которая произошла более 20 лет назад. Но с тех пор многое изменилось. Все изотопы имеют свойство распадаться, то есть активность уменьшается. Кроме того, она осталась только на поверхности Земли. Молодая поросль выросла, и другая растительность, включая леса, уже не заражена. Поэтому возник пожар - неизвестно. То ли это был поджог, то ли у очага возгорания - естественное происхождение: перепад температур, например», - прокомментировал эксперт «Звезде».

По словам доктора химических наук, дышать воздухом от пожара и находиться на его территории нежелательно, но страшного в этом ничего нет.

«В последние годы в Чернобыль были организованы группы туристические. И эти поездки пользовались популярностью даже среди западного населения. Там есть специалисты, которые следят за уровнем радиоактивности, то есть в этом ничего трагически страшного нет. Это не взрывается. И там стоят металлические конструкции. Конечно, нужно следить за тем, куда подует ветер. Хотя точных данных об уровне радиации в этом районе у нас нет», - рассказал Борис Мясоедов.

Напомним, пожар на Украине начался 4 апреля недалеко от атомной электростанции в Чернобыле, и разгорается с новой силой. Ликвидировать возгорание до сих пор не удалось, хотя накануне в Киеве объявили о полной победе над огнем.