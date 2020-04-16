Система налажена: власти Москвы решили проблему с очередями в метро

Утренний час пик в столичном метро сегодня обошелся без скопления пассажиров. Полиция перешла к точечным проверкам цифровых пропусков.

Накануне, в первый день действия новых ограничительных мер, на входах в подземку людям приходилось стоять в гигантских очередях. Останавливали каждого идущего. На въездах в Москву водители застревали в многокилометровых заторах.

Власти Москвы пообещали, что проблема будет оперативно решена, и результаты не заставили себя ждать. Сегодня, 15 апреля, метрополитен работает в обычном ритме. Пробок нет и на въездах в город. Дороги свободны.

Вчерашний день встретил жителей Москвы рядом трудностей, причиной которых стали новые ограничения, связанные с борьбой против распространения коронавируса. В Кремле заметили, что не стоит делать выводы о функционировании пропускной системы на основе итогов первого дня.