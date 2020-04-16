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Система налажена: власти Москвы решили проблему с очередями в метро

Анна Берестовая
16:20 16.04.2020
Основные проблемы, связанные с введением новых мер режима самоизоляции, удалось устранить за один день.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Утренний час пик в столичном метро сегодня обошелся без скопления пассажиров. Полиция перешла к точечным проверкам цифровых пропусков.

Накануне, в первый день действия новых ограничительных мер, на входах в подземку людям приходилось стоять в гигантских очередях. Останавливали каждого идущего. На въездах в Москву водители застревали в многокилометровых заторах.

Власти Москвы пообещали, что проблема будет оперативно решена, и результаты не заставили себя ждать. Сегодня, 15 апреля, метрополитен работает в обычном ритме. Пробок нет и на въездах в город. Дороги свободны.

Вчерашний день встретил жителей Москвы рядом трудностей, причиной которых стали новые ограничения, связанные с борьбой против распространения коронавируса. В Кремле заметили, что не стоит делать выводы о функционировании пропускной системы на основе итогов первого дня.

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