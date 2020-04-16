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Яндекс организует тестирование на коронавирус на дому

Алексей Баранов
15:52 16.04.2020
На первом этапе пройти тестирование от аккредитованных лабораторных служб смогут жители Москвы, входящие в группу риска.
Яндекс организует тестирование на коронавирус на дому
© Фото: help.yandex.ru

Доступное тестирование стало возможным благодаря объединению усилий нескольких компаний во главе с РФПИ. Представители Российского фонда прямых инвестиций содействовали увеличению количества сертифицированных тест-систем, а также существенному расширению числа уполномоченных лабораторий, говорится в сообщении пресс-службы компании «Яндекс».

Яндекс организует доступное и безопасное тестирование на коронавирус на дому в рамках социального проекта «Помощь рядом». На первом этапе пройти тестирование от аккредитованных лабораторных служб смогут жители Москвы от 65 лет и старше. По мере роста числа тестов в лабораториях возможность пройти тест появится и для людей других возрастов и регионов. Первые 10 тысяч тестов для входящих в группу риска людей оплачивает компания Яндекс в виде пожертвований в фонды-партнеры «Подарок ангелу» и «Друзья».

Чтобы пройти тестирование, нужно оставить заявку на сайте проекта. После подтверждения времени тестирования по указанному адресу на машине проекта «Помощь рядом» приезжает медицинский работник одной из лабораторий-партнеров проекта. Все работники одеты в защитную медицинскую одежду. Медицинский работник берет мазок из носа или рта, упаковывает пробы и отвозит в лабораторию. Через 1-3 дня после взятия анализа результат приходит на электронную почту, указанную пользователем.

Тестирование платное, но на странице проекта есть благотворительная форма, с помощью которой любой желающий может пожертвовать в благотворительный фонд деньги для оплаты тестирования тому, кто не может себе этого позволить. Чтобы пройти тестирование бесплатно за счет пожертвований, нужно заполнить анкету и оставить заявку на сайте проекта help.yandex.ru.

«Доступное тестирование — это один из ключевых элементов в борьбе с эпидемией. Сейчас очень важно помочь тем, кто каждый день борется за наше здоровье — врачам, социальным работникам, донорам, лабораториям. Помогая лабораторным службам безопасно и быстро проводить тестирования на дому, мы можем ограничить или хотя бы замедлить распространение вируса», - уточнил Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний Яндекса.

Кроме этого, одним из следующих этапов проекта планируется не только помогать в проведении тестирований, но и запустить доставку тестов на антитела к вирусу.

Партнерами проекта на первом этапе стали лабораторные службы «АрхиМед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «ЛабКвест», однако присоединиться к партнерской программе могут и другие лаборатории. Лаборатории используют тест-системы ЦСП, Генериум, Литех и ДНК-Технология, а также экспресс-тесты компании EMG, в которую инвестировали РФПИ. Яндекс совместно с партнерами-таксопарками сформировал отдельный парк автомобилей, водители которых будут подвозить работников лабораторий на вызовы и обратно. Все автомобили оборудованы защитным экраном, который отделяет медицинских работников от водителей для безопасности их здоровья.

«Помощь рядом» — социальный проект Яндекса, запущенный для помощи медицинским и социальным службам, нагрузка на которые многократно возросла в период пандемии коронавируса. В рамках проекта Яндекс организует поездки медицинских работников на вызовы на дому, доставляет продуктовые наборы, лекарства и тесты на коронавирус.

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