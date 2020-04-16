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«Черный лебедь» коронавируса: как в США для борьбы с COVID-19 мобилизовали 800 тысяч резервистов

Егор Левин
15:33 16.04.2020
Глава Бюро военно-политического анализа отметил, что нынешний призыв в 6-7 превышает ежегодное количество проходящих переподготовку и обучение военнослужащих.
«Черный лебедь» коронавируса: как в США для борьбы с COVID-19 мобилизовали 800 тысяч резервистов
© Фото: Xinhua, Globallookpress

В США начался призыв резервистов из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Американский лидер Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайную ситуацию и заявил, что обстановка требует экстраординарных мер. После Второй мировой войны Министерство обороны США предприняло подобные шаги лишь однажды - 50 лет назад.

По мнению президента, нацгвардия не сможет справиться с пандемией самостоятельно, поэтому ей помогут бойцы, находящиеся в данный момент на гражданке. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов оценил возможное количество будущего подкрепления.

«Это в 6-7 раз больше ежегодного количества резервистов, которое приходит на переподготовку и обучение в Вооруженные силы США. Конечно, эта цифра огромная, учитывая весь гражданский персонал армии США - это 600 с небольшим тысяч американцев», - заявил он.

Военный эксперт Алексей Леонков напомнил о последней в истории США подобной ситуации. По его словам, на тот момент пополнение было следствием неутешительных результатов боевых действий.

«Такое количество резервистов последний раз было во время вьетнамской войны, когда армия понесла существенные потери, что потребовалось срочно восполнять, потребовался большой призыв», - рассказал он.

Заявление о введении чрезвычайной ситуации Трамп сделал 13 марта. Спустя две недели Пентагон выступил с сообщением о массовом призыве резервистов. На случай, который в США называют «черным лебедем» - максимальное распространение заражения и рост смертности - предусматривается мобилизация до 800 тысяч человек.

«Это задел на будущее. Дело в том, что по этому указу, который подписан, говорится о том, что резервистам призываться на службу до 24 месяцев», - считает Александр Михайлов.

Понадобятся ли резервисты для борьбы в коронавирусом или на самом деле они будут решать несвязанные с ним задачи? В первом призыве 25 тысяч мобилизованных военнослужащих и всего одна тысяча врачей. Зачем нужно столько солдат? Смотрите в программе «Специальный репортаж» 16 апреля в 18.15 на телеканале «Звезда».

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