Мишустин рассказал, как будут определять сумму выплат малому и среднему бизнесу

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что президент страны обсудит с кабинетом министров новые меры государственной поддержки экономики в условиях пандемии. Речь будет вестись о строительной индустрии.

Сегодня, 15 апреля, стало известно, что более пятисот тысяч компаний малого и среднего бизнеса смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с коронавирусной эпидемией.

Премьер напомнил, что это прямое исполнение поручения, данного Президентом накануне, и разъяснил порядок предоставления денег.

«Размер такой выплаты будет рассчитываться с учетом общей численности работников организации по состоянию на начало апреля», - сообщил Мишустин.

Выплаты будут начисляться исходя из суммы 12 130 рублей на каждого сотрудника. Денежные средства могут быть использованы компаниями как для решения основных рабочих проблем и задач, так и для выдачи заработной платы.

Кроме этого, Михаил Мишустин потребовал в ежедневном режиме отслеживать ситуацию с выдачей банками льготных кредитов предприятиям среднего и малого бизнеса.

Вчера, 15 апреля, на совещании с правительством РФ глава государства предложил обеспечить поддержку малого и среднего бизнеса в виде безвозмездных госвыплат из бюджета страны. Также, было предложено создать новый кредитный льготный продукт для тех же целей.