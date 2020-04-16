Группа боевиков вырвалась из зоны Эт-Танф и сдалась сирийским войскам

В ночь с 13 на 14 апреля 2020 года из зоны Эт-Танф попыталась выйти группа боевиков незаконных вооруженных формирований, проходивших подготовку на базе ВС США, расположенной в районе лагеря «Рукбан».

Боевики намеревались сдаться правительственным войскам и вернуться к мирной жизни. На границе 55-километровой зоны безопасности данная группа была атакована отрядом радикальных бандформирований «коммандос революции» - «Магавир Ас-Саура»*, подконтрольных Соединенным Штатам.

В результате боестолкновения прорвавшиеся боевики потеряли три пикапа. Вырваться смогли 27 человек, которые в настоящее время находятся в Пальмире под охраной сирийских правительственных сил.

У боевиков было обнаружены десятки единиц стрелкового вооружения, включая гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, в том числе западного производства.

*Террористическая группировка, запрещена в РФ.