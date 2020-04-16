Горит больше 10 дней: в Чернобыле не могут потушить крупный пожар
Огонь охватил территории четырех лесничеств зоны отчуждения ЧАЭС, где до сих пор продолжают тушить тлеющую древесину.
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Начавшись еще 4 апреля недалеко от села Владимировка Котовского лесничества, пожар в украинском Чернобыле недалеко от атомной электростанции разгорается с новой силой. Ликвидировать возгорание до сих пор не удалось, хотя накануне в Киеве отчитались о полной победе над огнем.
Более 500 спасателей и свыше 100 единиц техники, в том числе два вертолета, продолжают тушение. За время пожара сгорели 12 нежилых сел. Уровень радиационного фона постоянно измеряется. Сообщают, что он в пределах нормы.
По прогнозам синоптиков, сегодня начнет усиливаться ветер, и потоки воздуха из Чернобыля могут достичь российской границы.