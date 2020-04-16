Горит больше 10 дней: в Чернобыле не могут потушить крупный пожар

Начавшись еще 4 апреля недалеко от села Владимировка Котовского лесничества, пожар в украинском Чернобыле недалеко от атомной электростанции разгорается с новой силой. Ликвидировать возгорание до сих пор не удалось, хотя накануне в Киеве отчитались о полной победе над огнем.

Более 500 спасателей и свыше 100 единиц техники, в том числе два вертолета, продолжают тушение. За время пожара сгорели 12 нежилых сел. Уровень радиационного фона постоянно измеряется. Сообщают, что он в пределах нормы.

По прогнозам синоптиков, сегодня начнет усиливаться ветер, и потоки воздуха из Чернобыля могут достичь российской границы.