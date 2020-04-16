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Врач оценил эффективность переливания плазмы крови при COVID-19

Ирина Егорова
01:49 16.04.2020
По его словам, у некоторых людей может быть недостаточная концентрация антител в крови для того, чтобы сдавать плазму в донорском центре.
Врач оценил эффективность переливания плазмы крови при COVID-19
© Фото: SMG Keystone Press Agency Globallookpress

Донорская плазма с антителами к коронавирусу вряд ли поможет пациентам, которые находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан, который сам переболел коронавирусом в марте. Он объясняет это тем, что у некоторых доноров недостаточное количество и концентрация  антител в крови. Также этот процесс занимает много времени.

«Я уже сдал свою плазму. Это долгий процесс, к сожалению. Сначала должно быть подтверждение, что вы болели и что вы переболели COVID-19. Затем вы приходите в донорский центр и сдаете кровь, чтобы они проверили уровень антител - сколько антител есть в вашем организме», - сказал Каплан.

По словам медика, такой метод стали использовать, так как он был эффективным в прошлых случаях с другими вирусными инфекциями, поэтому многие врачи считают, что такое лечение дает результаты.

«Так или иначе, я думаю, что людям в критическом состоянии с тяжелыми повреждениями легких даже эта терапия вряд ли поможет. Она, вероятно, поможет тем, у кого умеренные или тяжелые симптомы, чтобы не дать им погрузиться в критическое состояние. Но я не думаю, что в случае с критическими больными эта терапия поможет», - отметил он, передает РИА Новости.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило два миллиона человек. В США выявлено почти 635 подтвержденных случаев. Число жертв составляет более 10 тысяч пациентов. В  России насчитывается 24 490 пациентов с COVID-19. Из них 3 388 заразились за последние сутки, 1 986 человек вылечились, 198 умерли.   

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