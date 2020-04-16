ФСБ задержала в Красноярске подростка, готовившего вооруженное нападение на школу

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Красноярске подростка 2006 года рождения, готовившего теракт на школу. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«У него изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении», - говорится в сообщении.

По результатам экспертиз оружия, боеприпасов, и иных предметов и документов в отношении задержанного будет принято соответствующее процессуальное решение.