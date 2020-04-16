Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Ветеринары дали советы по выгулу собак в период пандемии

Светлана Головина
14:34 16.04.2020
По словам специалистов, в период распространения коронавируса к домашним животным необходимо проявить  особый уход.
Ветеринары дали советы по выгулу собак в период пандемии
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Одним из главных условий во время выгула домашнего питомца является соблюдение дистанции от других людей не менее 1,5 метров, заявили в Комитет по ветеринарии города Москвы.

Также не стоит разрешать незнакомцам гладить собаку или брать ее поводок и игрушки.

Помимо этого, необходимо не допускать действий, которые могут повлечь за собой травму питомца, так как в период самоизоляции ветеринарная помощь оказывается в первую только очередь в экстренных случаях.

После прогулки необходимо вымыть с мылом свои руки, после чего тщательно помыть лапы собаки. Обрабатывать антисептиками, спиртом или другими дезинфицирующими средствами собаку не нужно, так как содержащиеся вещества могут привести к интоксикации животного и сильному раздражению кожных покровов. После этого хозяину снова необходимо вымыть руки.

«Широкое распространение обусловлено передачей коронавируса от человека к человеку. Поводов, чтобы избавляться от питомцев или принимать меры, которые могут навредить их здоровью нет», – заверил председатель комитета Алексей Сауткин.

На данный момент из-за распространения коронавирусной инфекции в Москве действует режим обязательной самоизоляции. Для выхода из дома гражданам необходимо оформить специальный цифровой пропуск на сайте правительства Москвы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
Дата16.04.2020, 08:33
Уничтожить «врага»: танкисты ЦВО освоили модернизированные Т-72Б3М на Южном Урале
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата16.04.2020, 14:18
Пистолет-пулемет Судаева: рожденный в Блокадном Ленинграде
Дата16.04.2020, 00:00
«Те, кто брал Берлин»: опубликованы рассекреченные документы о начале решающей битвы Великой Отечественной войны
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
15:33 В стране и мире
«Черный лебедь» коронавируса: как в США для борьбы с COVID-19 мобилизовали 800 тысяч резервистов
14:34 В стране и мире
Ветеринары дали советы по выгулу собак в период пандемии
14:22 В стране и мире
Видео
Воробьев открыл лабораторию по диагностике COVID-19 в Королеве
13:56 В стране и мире
В Кремле попросили дождаться решения Путина по Параду Победы
13:54 В стране и мире
Врач назвал сроки наступления пика пандемии COVID-19 в России
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
15:38 В стране и мире
Видео
Мишустин рассказал, как будут определять сумму выплат малому и среднему бизнесу
15:33 В стране и мире
«Черный лебедь» коронавируса: как в США для борьбы с COVID-19 мобилизовали 800 тысяч резервистов
15:06 В стране и мире
Горит больше 10 дней: в Чернобыле не могут потушить крупный пожар
14:58 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала в Красноярске подростка, готовившего вооруженное нападение на школу
14:38 В стране и мире
Видео
Жительница Костромы нашла на улице 267 тысяч рублей
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Будьте здоровы»: как не заразиться COVID-19, если на вас чихнули на улице
Скрытая опасность: ученые рассказали о бессимптомных носителях COVID-19
Видео
«Любой может нас заразить»: что делать, если сосед заболел коронавирусом
Ученые нашли «слабое место» коронавируса
Биолог назвала опасные последствия для переболевших COVID-19
Видео
Надежда Бабкина вышла из медикаментозной комы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.