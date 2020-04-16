Ветеринары дали советы по выгулу собак в период пандемии

Одним из главных условий во время выгула домашнего питомца является соблюдение дистанции от других людей не менее 1,5 метров, заявили в Комитет по ветеринарии города Москвы.

Также не стоит разрешать незнакомцам гладить собаку или брать ее поводок и игрушки.

Помимо этого, необходимо не допускать действий, которые могут повлечь за собой травму питомца, так как в период самоизоляции ветеринарная помощь оказывается в первую только очередь в экстренных случаях.

После прогулки необходимо вымыть с мылом свои руки, после чего тщательно помыть лапы собаки. Обрабатывать антисептиками, спиртом или другими дезинфицирующими средствами собаку не нужно, так как содержащиеся вещества могут привести к интоксикации животного и сильному раздражению кожных покровов. После этого хозяину снова необходимо вымыть руки.

«Широкое распространение обусловлено передачей коронавируса от человека к человеку. Поводов, чтобы избавляться от питомцев или принимать меры, которые могут навредить их здоровью нет», – заверил председатель комитета Алексей Сауткин.

На данный момент из-за распространения коронавирусной инфекции в Москве действует режим обязательной самоизоляции. Для выхода из дома гражданам необходимо оформить специальный цифровой пропуск на сайте правительства Москвы.