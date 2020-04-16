Жительница Костромы нашла на улице 267 тысяч рублей

Горожанка, проживающая в Костроме, обнаружила на улице пакет с крупной суммой денег и вернула его владелице с помощью полиции.

В пакете находилось 267 тысяч рублей. Позже оказалось, что деньги были предназначены для выдачи заработной платы работникам местного мебельного магазина.

Как сообщили в УМВД области, нашедшая денежные средства женщина срезу же обратилась в полицию. В правоохранительных органах не получали заявлений о потере денег и инициировали поиск владельца, выйдя в итоге на директора организации, находящейся неподалеку.

Стало известно, что директор по невнимательности положила деньги на зарплату сотрудникам в пакет с дыркой и не заметила, как они выпали на улице. Самостоятельно найти пропажу не удалось, а заявлять о случившемся в полицию женщина не стала. Возвращение денег невероятно удивило и обрадовало ее.

«Получив назад деньги, женщина никак не могла поверить своему счастью, а затем долго благодарила сознательную костромичку и отзывчивых сотрудников полиции», - рассказали в УМВД.

Инцидент в Костроме произошел еще 9 апреля, но только сегодня информацию о случившемся обнародовали.