В МИД назвали дезинформацией обвинение РФ в нарушении обязательств в сфере ядерного нераспространения

Заявления Соединенных Штатов о том, что Россия якобы не соблюдает договоренности в сфере контроля над вооружениями, не имеют под собой никаких оснований. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя доклад госдепа США о соблюдении странами данных соглашений.

Он также обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей в сфере контроля над вооружениями. По мнению замглавы российского внешнеполитического ведомства, США развернула дезинформационную кампанию.

«Это очевидная практика промывания мозгов у общественности, мы к этому по-другому не можем относиться», - констатировал Рябков.

Замминистра добавил, что США не готовы идти на содержательный диалог обеих сторон, продолжая обвинять Россию и КНР, расшатывая устои международной системы мероприятий в сфере контроля над вооружениями.

Ранее Государственный департамент США обвинил Москву в проведении ядерных испытаний в прошлом году. Такие заявления содержатся в ежегодном докладе американского дипломатического ведомства о соблюдении обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.