Эдвард Сноуден попросил продлить его пребывание в России еще на три года

Бывший сотрудник американского центрального разведывательного управления Эвард Сноуден обратился с просьбой к российским властям.

Экс-агент спецслужб США, уже шесть лет проживающий в России, где ему было предоставлено политическое убежище, попросил продлить его вид на жительство в стране. Сноуден выразил желание еще три года провести на территории РФ. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат информатора WikiLeaks Анатолий Кучерена.

Россия уже несколько лет отказывается выдавать Эварда Сноудена Соединенным Штатам, где информатора ждет серьезный тюремный срок. Ко всем обвинениям в сторону Сноудена со стороны США недавно добавился иск, связанный с его мемуарами «Личное дело», вышедшеми в прошлом году.