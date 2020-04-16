Воробьев открыл лабораторию по диагностике COVID-19 в Королеве

В Королеве открылась областная лаборатория по диагностике COVID-19. В ней будут проводиться до двух тысяч исследований в сутки. На церемонии открытия присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В своем Instagram он отметил, что данная лаборатория является самой мощной в регионе. Воробьев также поблагодарил врачей за самоотверженную работу в период пандемии и поздравил с предстоящей Пасхой.

«Хочу сказать слова благодарности всем нашим врачам, полицейским, которые делают очень непростую работу, и, конечно, жителям. Находиться дома в четырех стенах очень непросто. А сейчас мы еще вынуждены ввести пропуска. Но все это ради победы над коронавирусом. Сегодня только самоизоляция может снизить рост заболеваемости», - сказал он.

Известно, что в здании будут микробиологическая и биохимическая лаборатории. Кроме того, в Королевской городской больнице также были созданы условия для оказания помощи зараженным коронавирусом.