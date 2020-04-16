В Кремле попросили дождаться решения Путина по Параду Победы

В Кремле рассматривают различные варианты проведения военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Глава государства объявит о своем решении, добавил он.

«Мы уже говорили, что рассматриваются разные варианты, с учетом эпидемиологической обстановки. Если и когда будет принято решение, разумеется, президент об этом сообщит», - сказал представитель Кремля.

На просьбу журналистов назвать примерные числа Песков попросил дождаться, когда Путин объявит об этом.

Накануне пресс-секретарь пообещал, что обращение, которое подали представители ветеранских организацией в адрес президента Российской Федерации о переносе Парада Победы 9 мая в Москве, будет рассмотрено главою страны.

При этом он пояснил, что День Победы обязательно будет отмечаться, 9 мая или позже. Все будет зависеть от развития ситуации с эпидемией коронавируса в России и мире.