Врач назвал сроки наступления пика пандемии COVID-19 в России

Пик пандемии коронавирусной инфекции в России может наступить в июне - июле 2020 года, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Он отметил, что чем ближе страна будет приближаться к пику заболевания, тем больше начнет увеличиваться число инфицированных, а также и летальных исходов.

«Не стоит пугаться этих значений, так как вскоре после наступления пика пандемия пойдет на спад», - сказал Малышев РИА Новости.

По его словам, экспертное сообщество рассчитывает на то, что на спад пандемия пойдет приблизительно в сентябре.

Согласно статистике оперштаба, на территории России диагностировали коронавирус у 27 938 человек, выздоровели - 2304, скончались - 232.