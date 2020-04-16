Из России с любовью: как военные медики из РФ работают в Бергамо

Российские военные врачи приступили к лечению больных с коронавирусом в открывшемся терапевтическом отделении полевого госпиталя, который находится в итальянском городе Бергамо. Туда поступают больные с легкой и средней степенью заболевания коронавирусной инфекций. Благодаря этому удается разгрузить палаты для приема больных с тяжелой формой болезни.

«Наши специалисты работают уже больше недели здесь и работают круглосуточно, не имеют выходных дней, поэтому. несмотря на весь профессионализм наших медицинских работников, проведенные занятия, инструктажи, усталость накапливается», - рассказал врач-эпидемиолог группы специалистов МО РФ, майор медицинской службы Алексей Дегтярев.

Проблемы языкового барьера между русскими врачами и их пациентами и коллегами нет вовсе. В составе каждой бригады есть военные переводчики.

«Есть пациенты, которые уже несколько дней, лежат. И соответственно по дежурству мы стараемся принимать больных, с которыми уже работали, которым проще с нами и нам немножко проще с ними. По общению, по жестам», - сказала медицинская сестра–анастезист врачебно-сестринской бригады МО РФ Инна Алешина.

В госпитале есть палаты, в которых работают военные медики из России. Если в первые дни они оказывали помощь в палатах реанимации, то теперь здесь появилось и отделение терапии, куда поступают не самые тяжелые пациенты. Это значит, что больных COVID-19 не привезут в другие больницы Бергамо, где лечат не только от коронавируса.

«С точки зрения эпидемиологии, мы прерываем цепочку контактов больных или потенциально больных со здоровыми людьми, соответственно, заболеваемость должна снижаться», - пояснил подполковник, старший группы врачебно-сестринских бригад МО РФ Александр Юманов.

Российские врачи работают в госпитале каждый день, смена длится по восемь часов.

Военные из РФ прибыли в Италию в конце марта вместе с медицинским оборудованием. Они помогали обсутроить полевой госпиталь в Бергамо, где медики начали принимать пациентов в начале апреля.