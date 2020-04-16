Москва настроена на новые договоренности между Киевом и Донбассом

Обмен пленными между Украиной и Донбассом является важным и правильным шагом в направлении по выполнению решений «нормандской четверки», считает заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

Напомним, что нормандский саммит проходил в декабре 2019 года в Париже.

По его словам, на следующем заседании Минской контактной группы, которое запланировано на 22 апреля в формате онлайн-конференции, возможно, удастся достичь новых договоренностей, пишет РИА Новости.

В четверг, 16 апреля, в Донбассе Киев передал Донецку 10 военнопленных, в свою очередь Донецк - девять.