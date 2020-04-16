Замначальника разведцентра Росгвардии арестовали за вымогательство
Кудряшов обвиняется в вымогательстве 18 млн рублей у бизнесмена за оказание покровительства.
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Заместитель начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберт Кудряшов арестован на два месяца. Решение об аресте принял Истринский городской суд.
«Истринский городской суд Московской области сегодня удовлетворил ходатайство следствия об избрании Альберту Кудряшову и еще одному фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Кудряшова и его подельника обвиняют в вымогательстве 18 миллионов рублей у бизнесмена за оказание покровительства. После этого предприниматель обратился в правоохранительные органы.