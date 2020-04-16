Замначальника разведцентра Росгвардии арестовали за вымогательство

Кудряшова и его подельника обвиняют в вымогательстве 18 миллионов рублей у бизнесмена за оказание покровительства. После этого предприниматель обратился в правоохранительные органы.

«Истринский городской суд Московской области сегодня удовлетворил ходатайство следствия об избрании Альберту Кудряшову и еще одному фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.