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В Китае ответили на обвинения в «сокрытии улик» о коронавирусе

Анна Берестовая
13:38 16.04.2020
В КНР напомнили, что ВОЗ исследовала этот вопрос и неоднократно заявляла о том, что вирус появился естественно, а не в лаборатории.
В Китае ответили на обвинения в «сокрытии улик» о коронавирусе
© Фото: Cheng Min, XinHua, Globallookpress

Китайское Министерство иностранных дел дало свой комментарий в ответ на сообщения о возможном сокрытии информации, касающейся COVID-19 и его утечки из одной из лабораторий КНР.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что подобные предположения полностью лишены научных доказательств.

Он также напомнил, что Всемирная организация здравоохранения неоднократно сообщала, что свидетельств лабораторного возникновения нового коронавируса найдено не было.

«Многие известные мировые специалисты считают так же», - отметил Лицзянь.

Ранее американский телеканал Fox News, ссылаясь на свои источники, заявил, что первым человеком, инфицированным COVID-19, стал сотрудник лаборатории Института вирусологии в Ухане. По версии, в лаборатории не разрабатывалось биологическое оружие, но проводились серьезные исследования в области вирусологии.

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