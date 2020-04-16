Книги и самообразование: Шнуров рассказал, как пережить самоизоляцию

Сергей Шнуров прокомментировал ситуацию с режимом самоизоляции и дал несколько рекомендаций , как пережить этот сложный период без ущерба для психологического здоровья.

По его словам, сам он себя ощущает как «советский инженер в доме отдыха,однако сколько продлится эта путевка - непонятно».

«Можно заняться процедурами, почитать необязательную литературу и посмотреть на жизнь несколько сбоку, что всегда полезно», - отметил Шнуров.

Музыкант порекомендовал всем гражданам читать книги и заняться самообразованием. На данный момент сам он читает Бальзака и уже прослушал около 40 часов лекций по физиологии.

Шнуров считает, что в режиме самоизоляции есть как свои плюсы, так и минусы. В частности, он опасается за то, что произойдет резкий скачок преступности, сказал он в эфире радио «Эхо Москвы».

В связи с пандемией коронавируса в России были введены ограничительные меры, в числе которых обязательный режим самоизоляции. По указу президента до 30 апреля в стране объявлены нерабочие дни.