СМИ: нулевой пациент в Ухане заразился от летучей мыши

Американский телеканал Fox News заявил о том, что так называемым «нулевым пациентом» с коронавирусом стал сотрудник лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. СМИ ссылается при этом на собственные источники.

По данным телеканала, сотрудник лаборатории якобы заразился коронавирусом от летучей мыши, а затем болезнь распространилась среди местных жителей.

Один из источников СМИ обвинил КНР в «самой дорогой операции по сокрытию улик» в истории. Утверждается также, что лаборатория не разрабатывала биологическое оружие, а должна была продемонстрировать выдающиеся результаты исследования вирусов китайскими учеными.

Ранее сообщалось, что нулевым пациентом в России стал мужчина средних лет, прилетевший в РФ из Милана. Об этом рассказал заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского Университета имени Пирогова академик РАН Александр Чучалин.