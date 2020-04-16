«QR-код есть?»: собаку попросили предъявить цифровой пропуск

В социальных сетях набирает популярность ролик из Tik Tok на актуальную сейчас тему - пропускной режим в Москве, Подмосковье и ряде других регионов страны.

На кадрах мы видим небольшую собаку в одежде и на поводке, очевидно подготовленную к прогулке. Мужчина за кадром обращается к питомцу, который в нетерпении ждет выхода на улицу.

«На каком основании ты пойдешь гулять? У тебя есть какие-то документы предъявить?» - спрашивает автор ролика.

Он интересуется, есть ли у собаки основания покидать жилище и что животное собирается отвечать сотрудникам полиции, если они запросят его QR-код. В ответ на это собака негромко, но угрожающе рычит. Любопытно, что каждое упоминание слов «QR-код» вызывает у питомца резкую реакцию.

С 15 апреля в столице страны и в Подмосковье вступил в действие специальный пропускной режим, служащий для борьбы с распространением COVID-19. Проверка наличия у граждан права на передвижение по городу проводится с помощью считывания QR-кода на личных гаджетах.