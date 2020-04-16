В Японии введен режим ЧС

В Японии введен режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать на территории страны до 6 мая, сообщил министр по делам восстановления экономики, правительства, отвечающий за меры по борьбе с коронавирусом, Ясутоси Нисимура.

Он отметил, что данная мера является неотложной, а минимизация передвижений людей во время выходных – важная задача.

По данным NHK, до сих пор ЧС была объявлена до указанного срока лишь на территории Токио, Осаки и еще пяти префектур. В Японии зарегистрированы 8939 случаев заражения COVID-19. Известно о 178 скончавшихся.