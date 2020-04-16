В Петербурге фура протаранила ограждение и улетела в Неву: видео

В четверг, 16 апреля, на Выборгской набережной Санкт-Петербурга фура вылетела с проезжей части и упала в Неву. Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах хорошо видно, как грузовик начинает уходить в сторону и, не сбавляя скорости, пробивает ограждение набережной и падает в реку.

По предварительным данным, причиной трагедии стало плохое самочувствие водителя. В частности он мог потерять сознание.

Тело мужчины было найдено спасателями в течение нескольких часов, пишет сайт «Комсомольской правды».

На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.