Обмен пленными: ЛНР передает 11 человек украинской стороне
К пленным были допущены специалисты Международного Красного Креста.
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Луганская Народная Республика в рамках выполнения договоренностей, достигнутых на встрече контактной группы 11 марта, передает украинской стороне 11 пленных военнослужащих.
«Все вопросы, которые касаются процессуальной очистки людей, которых мы передаем украинской стороне, решены», - сказала руководитель рабочей группы по обмену военнопленных республики Ольга Кобцева.
Она также подчеркнула, что к военнослужащим были допущены представители Международного Красного Креста.