В Севастополе волонтеры доставили продуктовые наборы ветеранам, находящимся на самоизоляции

Вот уже пятый день подряд волонтеры благотворительного фонда «Твори добро» объезжают своих подопечных, чтобы облегчить их пребывание в режиме самоизоляции. Ежедневно в город выезжает несколько групп по 2 человека, которые посещают около 50 адресов, чтобы доставить нуждающимся продуктовые наборы.

«Перед Святой Пасхой мы кладем составляющие для теста, изюм, разные начинки, консервы, тушенку, продукты длительного хранения, сладкое», - рассказал председатель благотворительного фонда «Твори добро» Денис Птичка.

Такую помощь волонтеры оказывают севастопольцам регулярно. В списках их подопечных – ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, инвалиды и люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Продуктовые наборы собирают на средства участников благотворительного фонда и добровольные пожертвования. При передаче помощи волонтеры сохраняют безопасную дистанцию и используют средства индивидуальной защиты.

Волонтеры не только передают продукты. Если пожилому человеку необходимо сходить в магазин или аптеку, добровольцы помогают и в этом. Поддержать ближнего не так сложно, уверены они. Такая помощь может значить очень много для тех, кто в условиях самоизоляции остался совсем один.