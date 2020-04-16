Apple выпустила новый iPhone SE

Американская компания Apple выпустила новую версию бюджетного смартфона iPhone SE.

С моделью можно ознакомиться на сайте компании.

IPhone SE имеет 4,7-дюймовый дисплей Retina HD и оснащен кнопкой с сенсором Touch ID. SE получил процессор, как флагманские iPhone 11. Сзади расположена одна камера с разрешением 12 мегапикселей.

Доступен с различным объемом встроенной памяти - на 64 Гб, 128 Гб или 256 Гб. Будет выпускаться в трех цветах: черном, белом и красном.

Как сообщается на сайте компании, новинка поступит в продажу в России с 24 апреля, его цена - от 39 990 рублей.

О планах Apple выпустить новый бюджетный смартфон стало известно в начале года, но из-за пандемии коронавируса сроки выхода новинки были перенесены.