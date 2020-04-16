В России за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

За прошедшие сутки на территории России количество летальных исходов среди зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось на 34.Такую информацию предоставляет оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По семь человек умерли в столице и в Московской области, по трое - в Дагестане и во Владимирской области. В Астраханской и Курской областях, а также в Санкт-Петербурге от нового заболевания скончались по двое пациентов. По одному летальному исходу зарегистрировано в Новосибирской, Белгородской, Оренбургской и Калужской областях, а также в Адыгее, Мордовии, Ингушетии и Чувашии.

С начала эпидемии в Российской Федерации умерли от COVID-19 232 человека. Выздоровели за тот же период 2304 пациента. Всего на территории страны в настоящий момент подтверждено 27 938 случаев инфицирования, из которых 3448 зафиксировано за последние сутки.