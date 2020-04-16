Президент утвердил список поручений в связи с пандемией

В связи с распространением коронавирусной инфекции на территории России Владимир Путин утвердил список новых поручений.

В частности, из федерального бюджета необходимо выделить средства на доплаты медикам: врачам - 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу - 50 тысяч рублей, младшему - 25 тысяч рублей.

Помимо этого должны быть увеличены сроки действия паспортов и водительских удостоверений граждан.

Для помощи малому и среднему бизнесу необходимо предоставить оговоренные льготы и отсрочки.

Всего на территории страны за время пандемии было выявлено 27 938 случаев заражения COVID-19, из которых 3 448 за последние сутки.