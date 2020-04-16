Президент утвердил список поручений в связи с пандемией
На данный момент количество зараженных в России превышает 27 тысяч человек.
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В связи с распространением коронавирусной инфекции на территории России Владимир Путин утвердил список новых поручений.
В частности, из федерального бюджета необходимо выделить средства на доплаты медикам: врачам - 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу - 50 тысяч рублей, младшему - 25 тысяч рублей.
Помимо этого должны быть увеличены сроки действия паспортов и водительских удостоверений граждан.
Для помощи малому и среднему бизнесу необходимо предоставить оговоренные льготы и отсрочки.
Всего на территории страны за время пандемии было выявлено 27 938 случаев заражения COVID-19, из которых 3 448 за последние сутки.