Глава Минэкономразвития лично проверил выдачу льготных кредитов

Используя метод «тайный покупатель» глава Минэкономразвития России Максим Решетников проверил работу двух крупнейших банков по выдаче беспроцентных кредитов организациям, пострадавшими от пандемии коронавируса.

«В одном оператор горячей линии ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но в мае», - написал министр на своей странице в Сети.

Также он сообщил, что по итогу мониторинга обратил внимание руководства банков на данную проблему.

По словам Решетникова, выдача кредитов проходит очень медленно. Так, из 3,5 тысяч обращений на общую сумму 24 млрд рублей одобрены около 1,5 млрд., однако реально выдано только 400 миллионов.