Биолог назвала опасные последствия для переболевших COVID-19

У пациентов, перенесших заболевание коронавирусом в тяжелой форме, врачи фиксируют уменьшение объема легких и ухудшение работы мозга. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Анча Баранова.

Она подчеркнула, что после перенесенного заболевания молодые люди не могут больше бегать, а пожилые – испытывают одышку, даже поднимаясь по лестнице.

«Опять же не у всех, а только у тех, кто перенес тяжелую форму, и даже в этом случае не у всех, а только у тех, кому особенно не повезло», - цитирует Баранову РИА Новости.

Профессор также отметила, что у больных с тяжелым течением COVID-19 наблюдается много неврологических симптомов. Например, у пожилых людей с тяжелым течением болезни наблюдается симптом спутанности сознания и дезориентация.

«Способность вируса вызывать нейровоспаление сомнений не вызывает. Как долго оно может длиться и как закончится - пока не ясно. Больные сообщают, что даже после того, как они выписаны из госпиталя, остаются усталость и туман в голове.

Биолог пояснила, что как долго будут сохраняться последствия болезни, пока не ясно.