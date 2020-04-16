Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Биолог назвала опасные последствия для переболевших COVID-19

Наталия Майорова
11:02 16.04.2020
Коронавирусная инфекция может негативно сказаться на здоровье не только у пожилых, но и у молодых людей.
Биолог назвала опасные последствия для переболевших COVID-19
© Фото: Vladimir Prycek, CTK, Globallookpress

У пациентов, перенесших заболевание коронавирусом в тяжелой форме, врачи фиксируют уменьшение объема легких и ухудшение работы мозга. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Анча Баранова.

Она подчеркнула, что после перенесенного заболевания молодые люди не могут больше бегать, а пожилые – испытывают одышку, даже поднимаясь по лестнице.

«Опять же не у всех, а только у тех, кто перенес тяжелую форму, и даже в этом случае не у всех, а только у тех, кому особенно не повезло», - цитирует Баранову РИА Новости.

Профессор также отметила, что у больных с тяжелым течением COVID-19 наблюдается много неврологических симптомов. Например, у пожилых людей с тяжелым течением болезни наблюдается симптом спутанности сознания и дезориентация.

«Способность вируса вызывать нейровоспаление сомнений не вызывает. Как долго оно может длиться и как закончится - пока не ясно. Больные сообщают, что даже после того, как они выписаны из госпиталя, остаются усталость и туман в голове.

Биолог пояснила, что как долго будут сохраняться последствия болезни, пока не ясно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
Дата16.04.2020, 08:33
Уничтожить «врага»: танкисты ЦВО освоили модернизированные Т-72Б3М на Южном Урале
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата14.04.2020, 14:48
Тяжелый танк КВ-1: один в поле воин
Дата16.04.2020, 00:00
«Те, кто брал Берлин»: опубликованы рассекреченные документы о начале решающей битвы Великой Отечественной войны
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
11:02 В стране и мире
Биолог назвала опасные последствия для переболевших COVID-19
10:50 В стране и мире
За последние сутки в России коронавирусом инфицированы 3 448 человек
10:30 В стране и мире
Еще 189 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
08:00 В стране и мире
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с COVID-19
07:57 В стране и мире
Видео
Захарова прокомментировала статью NYT о «дезинформации» со стороны России
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
11:20 Эксклюзив
«Аппарат стал частью ноги»: переданный Киевом пленный ДНР не мог двигаться самостоятельно
11:14 ОПК
Минобороны РФ получило улучшенную версию одной из мощнейших пушек в мире
10:50 В стране и мире
За последние сутки в России коронавирусом инфицированы 3 448 человек
10:30 Армия
Тотальная дезинфекция: войска РХБЗ в Астрахани за ночь обеззаразили около 190 тыс. кв. м
10:30 В стране и мире
Еще 189 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Будьте здоровы»: как не заразиться COVID-19, если на вас чихнули на улице
Скрытая опасность: ученые рассказали о бессимптомных носителях COVID-19
Ученые нашли «слабое место» коронавируса
Сергей Шнуров сообщил о заражении COVID-19
Видео
Надежда Бабкина вышла из медикаментозной комы
Видео
Ансамбль Александрова исполнил шедевры итальянской музыки в поддержку охваченной коронавирусом Италии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.