За последние сутки в России коронавирусом инфицированы 3 448 человек
Согласно статистике, выздоровели 318 пациентов.
© Фото: Департамент здравоохранения Москвы
По информации оперштаба, на территории России за последние сутки было диагностировано еще 3448 случаев заражения коронавирусом.
Уточняется, что выздоровели 318 пациентов, скончались - 34.
На данный момент общее число заболевших на территории страны составляет 27 938, среди которых 2304 вылечились, 232 - летальный исход.
Эпицентром распространения инфекции остается Москва.
Всего в мире за время пандемии было зкрегистрировано свыше двух миллионов человек.