За последние сутки в России коронавирусом инфицированы 3 448 человек

По информации оперштаба, на территории России за последние сутки было диагностировано еще 3448 случаев заражения коронавирусом.

Уточняется, что выздоровели 318 пациентов, скончались - 34.

На данный момент общее число заболевших на территории страны составляет 27 938, среди которых 2304 вылечились, 232 - летальный исход.

Эпицентром распространения инфекции остается Москва.

Всего в мире за время пандемии было зкрегистрировано свыше двух миллионов человек.