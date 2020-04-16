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За последние сутки в России коронавирусом инфицированы 3 448 человек

Светлана Головина
10:50 16.04.2020
Согласно статистике, выздоровели 318 пациентов.
За последние сутки в России коронавирусом инфицированы 3 448 человек
© Фото: Департамент здравоохранения Москвы

По информации оперштаба, на территории России за последние сутки было диагностировано еще 3448 случаев заражения коронавирусом.

Уточняется, что выздоровели 318 пациентов, скончались - 34.

На данный момент общее число заболевших на территории страны составляет 27 938, среди которых 2304 вылечились, 232 - летальный исход.

Эпицентром распространения инфекции остается Москва.

Всего в мире за время пандемии было зкрегистрировано свыше двух миллионов человек.

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