Еще 189 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

За прошлые сутки в столице еще 189 человек успешно излечились от коронавирусной инфекции, пройдя соответствующее лечение.

Такую информацию предоставила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она сообщила, что такой показатель свидетельствует о положительной тенденции в данной области.

«Это очень хорошая и стабильная динамика», - обозначила Ракова.

Пациенты, инфицированные COVID-19, проходят курс лечения от нового заболевания либо на дому (в случае легкого течения инфекции), либо в специализированных медицинских учреждениях.

Факт выздоровления подтверждается врачами после прохождения зараженным необходимых тестов.

Число случаев заражения в Москве на сегодня составляет 14 776. Общее количество выздоровевших пациентов с коронавирусом в столице выросло до 1394 человек. Всего в России от инфекции нового типа излечились 1 986 из 24 490 заболевших.