В России снизились цены на бензин

В России зафиксировано снижение цен на бензин. Об этом свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.

Так, на неделе с 5 по 12 апреля цена на бензин АИ-95 упала на 0,07% до 46,10 рублей за литр, а цена на АИ-92 снизилась на 0,09% - до 43,04 рубля за литр.

Однако цена на зимнее и летнее дизельное топливо выросла: летнее подорожало на 1,27% до 46,96 рублей за литр, а зимнее – на 0,27% до 48,44 рублей за литр, уточняет РБК.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что запрет на ввоз в Россию дешевого бензина предлагается ввести как антикризисную меру. Она является вынужденной и рассчитана на полгода.