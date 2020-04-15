На въезде в Москву начали проверять QR-коды
С 15 апреля для передвижения на автомобиле или общественном транспорте гражданам необходимо иметь специальный цифровой пропуск.
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У водителей и пассажиров, въезжающих в Москву, сотрудники полиции начали проверять QR-коды. Такая ситуация наблюдается, например, и на Ярославском шоссе.
Полицейские считывают код при помощи специального приложения на смартфонах. В случае, если соответствующего разрешения нет, граждан просят вернуться обратно.
На данный момент нарушений выявлено не было.
Отмечается, что пока на въезд останавливают только автомобили из других регионов.
Напомним, что с 15 апреля для передвижения на территории столицы действует обязательный пропускной режим. Оформить цифровой пропуск можно на сайте правительства Москвы.