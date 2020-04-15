МИД: более 70 российских школьников попали в сложную ситуацию в США

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила о том, что в США на фоне эпидемии COVID-19 закрыта образовательная программа, по которой в стране обучались 74 российских старшеклассника. Школьники оказались в тяжелой ситуации.

Программа Secondary School Student Program находилась под курированием Госдепа, однако в ведомстве сообщили российскому посольству о ее закрытии.

«Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, и до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании», - подчеркнула Захарова.

Она отметила, что в дипмиссию поступают обращения о возвращении на родину от несовершеннолетних россиян, которые являлись участниками других американских программ. По словам Захаровой, некоторых детей организаторы и принимающие семьи и вовсе «выставили за дверь».

В настоящее время РФ пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, а также выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в США.