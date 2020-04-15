В Госдуме оценили предложение увеличить стипендию студентам-волонтерам

Стимулировать студентов-волонтеров, которые принимают активное участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусом очень важно, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов

«Любая безвозмездная волонтерская помощь сейчас на вес золота. Именно поэтому так важно ее поддерживать», - сказал он в комментарии RT.

По его словам, в данной ситуации важными методами стимулирования являются экономический и финансовый.

Чернышов отметил, что в качестве поощрения стоит рассматривать и такие варианты, как бесплатное получение второго высшего образования или гарантированные места в магистратуре.

С предложением ввести ряд поощрений для студентов-волонтеров, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом накануне выступил руководитель проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки» Илья Семин.