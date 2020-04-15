Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился после заражения COVID-19
По его словам, повторные тесты на коронавирус показали отрицательный результат.
© Фото: Denis Protsenko, Facebook
Результаты анализов на коронавирус главного врача медицинского центра в Коммунарке Дениса Проценко показали отрицательный результат. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Изоляция завершена - полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», - говорится в сообщении.
Напомним, что коронавирус у Проценко был диагностирован 31 марта, после чего он изолировался в своем кабинете.
На данный момент в России зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели - 1 694 человека, скончались - 170.