Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился после заражения COVID-19

Результаты анализов на коронавирус главного врача медицинского центра в Коммунарке Дениса Проценко показали отрицательный результат. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Изоляция завершена - полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», - говорится в сообщении.

Напомним, что коронавирус у Проценко был диагностирован 31 марта, после чего он изолировался в своем кабинете.

На данный момент в России зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели - 1 694 человека, скончались - 170.