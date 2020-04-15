Эксперт рассказала о влиянии коронавируса на продолжительность жизни россиян

Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович считает, что новый тип коронавирусной инфекции не повлияет на продолжительность жизни в России, но приведет к серьезным изменениям в системе здравоохранения.

Эксперт отметила, что до появления COVID-19 инфекционные вспышки не затрагивали Россию в таких масштабах, из-за чего действующая система нуждается в перестройке и формировании новой мобилизационной модели.

По ее словам, отечественной медицине нужно отойти от стандартов и лечить больного с учетом его микробиома, а не болезнь, пишет РИА Новости.

Пандемия корнавируса была объявлена Всемирной организацией здравоохранения в марте 2020 года. В группе риска оказались люди с хроническими заболеваниями.

На данный момент в России было зарегистрировано 21 102 случаев заражения.