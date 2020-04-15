В Госдуме предложили отменить алкотестеры для водителей-профессионалов

Из-за пандемии коронавируса необходимо заменить прохождение алкотестера для профессиональных водителей при предрейсовом медицинском осмотре на другую процедуру. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Он отмечает, что при проведении процедуры для каждого водителя используют сменный мундштук, но сам алкотестер никакой дезинфекции не проходит.

«Подобная практика создает дополнительные риски для здоровья работников на общественном транспорте, в сфере грузовых перевозок, такси, а также водителей служебных автомобилей. в условиях распространения коронавирусной инфекции», - пишут «Известия» ссылаясь на текст обращения Васильева.

По его словам, необходимо поручить минздраву и МВД изучить возможные риски передачи инфекции и внести коррективы, «предусмотрев замену алкотестеров иными способами оценки состояния водителя».