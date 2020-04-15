Пункт отбора на военную службу по контракту ЮВО во Владикавказе перешел на «удалёнку»

Из-за пандемии коронавируса во Владикавказе пункт отбора граждан на военную службу по контракту Южного военного округа (ЮВО) временно переведен на удаленную работу.

Для привлечения граждан сотрудники пункта используют Интернет-ресурсы, средства массовой информации, а также индивидуальную работу с потенциальными кандидатами.

Все обращения от кандидатов, которые поступают через социальные сети и сервисы по поиску работы и подбору сотрудников, рассматриваются дистанционно.

Помимо этого подать заявление на военную службу по контракту можно на официальном сайте Минобороны.

Отмечается, что в республиках Северного Кавказа значительно увеличилось число кандидатов на военную службу по контракту в войска ЮВО.

Так, среди жителей Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии количество желающих заключить контракт превысило показатели аналогичного периода предыдущего года на 10%.