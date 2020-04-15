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В КНР одобрили клинические испытания трех вакцин от COVID-19

Светлана Головина
06:29 15.04.2020
На данный момент препарат на основе аденовирусного вектора переходит на вторую стадию тестирования.
В КНР одобрили клинические испытания трех вакцин от COVID-19
© Фото: pixabay.com

Клинические испытания трех вакцин для борьбы с коронавирусом были одобрены правительством Китая. Об этом сообщил руководитель департамента по научно-техническому развитию Министерства науки и техники КНР У Юаньбинь.

По его словам, одним из первых был одобрен препарат на основе аденовирусного вектора, созданный группой ученых академика Чэнь Вэй.

Для проведения второго этапа тестирования исследователи уже начали набирать добровольцев.

Отмечается, что данная вакцина является единственной в мире, которая дошла до этой фазы, пишет РИА Новости.

Помимо этого одобрение на клинические испытания инактивированной вакцины получила команда Уханьского института вирусологии при Китайской академии наук и Уханьского института биопрепаратов, а также пекинская компания Sinovac Research & Development Co.

Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции в КНР произошла в конце декабря 2019 года. На данный момент число инфицированных по всему миру составляет свыше 1,8 миллиона человек.

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