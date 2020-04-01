Высокий стресс: в Роспотребнадзоре посоветовали меньше смотреть новости про COVID-19

Сотрудники Роспотребнадзора в связи со вспышкой коронавируса советуют меньше смотреть новости, связанные с COVID-19, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.

«Если вас или членов вашей семьи беспокоят и тревожат репортажи в СМИ, уделяйте меньше времени их просмотру или прослушиванию», - говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого для тех, кто остается в самоизоляции дома рекомендуется не забывать о здоровом образе жизни и придерживаться правильного питания и режима сна, а также выполнять физические упражнениях и общаться родными и друзьями по видеосвязи.

В заявлении уточняется, что для получения информации необходимо пользоваться только компетентными источниками информации - сайтом ВОЗ или местного органа общественного здравоохранения.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано свыше 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч - скончались.