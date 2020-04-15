Минэнерго спрогнозировало сокращение энергопотребления на фоне COVID-19

Минэнерго РФ разработало три сценария с разной продолжительностью влияния коронавируса и действия ограничительных мер, а значит и периода существенного сокращения потребления электроэнергии: оптимистичный, пессимистичный и шоковый. Об этом заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

«Если ситуация будет развиваться по оптимистичному сценарию, то сектор, по нашей оценке, справится и существенных денежных вливаний в отрасль не потребуется. В пессимистичном же сценарии возможны развилки, вплоть до необходимости привлечения дополнительных бюджетных инвестиций», - сказал Грабчак.

По оптимистичному сценарию, при условии, что ситуация с распространением инфекции будет влиять на энергопотребление весь второй квартал, а в третьем начнется его восстановление, снижение составит порядка 3,6% относительно прошлого года. Согласно пессимистичному сценарию, который предполагает продление режима самоизоляции в стране на второй и третий кварталы, потребление может упасть на 8,2%.

При шоковом сценарии, который, по словам Грабчака, является малореалистичным, влияние коронавируса будет продолжаться все три квартала, вплоть до конца года и прогнозируется снижение потребления на 10%.

«В этой ситуации снижение необходимой валовой выручки сектора составит до 15%, снижение уровня оплаты потребителей - 20%», - уточнил замглавы ведомства в интервью газете «Коммерсант».

Всего в мире выявлено почти 2 миллиона заболевнаий в 185 странах мира. Наибольшее количество зараженных находятся в США ( 608 377), Испании, Италии, Германии и Франции. Россия занимает 15 место по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 по данным американского Университет Джонса Хопкинса.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, диагностированы 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. В Москве скончалось 106 человек с COVID-19.