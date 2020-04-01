Медвежонок-сирота пришел к людям в поселок в Приморье: видео

В центре спасения диких животных МРОО «Центр «Тигр» в Приморье взяли на реабилитацию маленького гималайского медвежонка, оставшегося без мамы.

Зверь был отловлен охотоведом, когда самостоятельно вышел в посёлок Красный Яр Пожарского района. Медвежонка удалось привезти в центр, где специалисты занялись его выхаживанием.

«Состояние здоровья у медвежонка хорошее, видимо, он совсем недолго был один», - отмечают они в социальных сетях.

К тому моменту в Центре уже находились четыре медведя, двое из которых были такими же крошечными, как только что прибывший. Остальные животные родились в прошлом году. Пока что нового медвежонка с сородичами разделяет стена, но специалисты надеются, что вскоре звери будут жить совместно.

На кадрах видео можно увидеть, как маленькие хищники знакомятся друг с другом через деревянную преграду.

Центр реабилитации диких животных «Тигр» в Приморье был основан в 2012 году. Он стал местом, через которое прошли больше десятка тигров и один африканский лев. Многих животных отпустили в естественную среду обитания. Большая часть зверей, прошедших реабилитацию, успешно адоптировалась на природе.

Также в центре периодически проходят реабилитацию другие дикие животные и птицы, в том числе медвежата-сироты, которых спасают местные жители. После восстановления зверей выпускают в лес.

МРОО функционирует за счет гранта президента России, выделенного на развитие гражданского общества. Содержание животных в центре финансируется частными пожертвованиями.