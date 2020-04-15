В Подмосковье запустили сервис для пациентов c коронавирусом

В Московской области запустили сервис по контролю за состоянием здоровья зараженных коронавирусом жителей, расказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«С помощью атвоинформатора больному будет задан ряд вопросов, позволяющих определить актуальную информацию о состоянии его здоровья - сведения о температуре, кашле, других симптомах»,- рассказала она.

В случае, если у пациента есть жалобы на здоровье, например, на повышенную температуру, его автоматически связывают со службой скорой помощи.

Глава ведомства региона добавила, что с помощью системы уже выполнено более десяти тысяч опросов, предает РИАМО.

Напомним, что согласно указу губернатора Московской области Андрея Воробьева, режим самоизоляции продлен до начала мая. Также действует пропускная система: передвигаться на любом виде транспорта можно только после получения специального цифрового кода.

Всего в мире выявлено почти 2 миллиона заболеваний в 185 странах мира. Наибольшее количество зараженных находятся в США ( 608 377), Испании, Италии, Германии и Франции. Россия занимает 15 место по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 по данным американского Университет Джонса Хопкинса.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, диагностированы 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. В Московской области выявлено 2315 случаев заболевания, 75 выздоровевших пациентов и 24 летальных случая.