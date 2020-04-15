Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Китае выявлено 46 случаев заболевания коронавирусом за сутки

Ирина Егорова
04:46 15.04.2020
Всего зараженных COVID-19 в КНР достигло отметки 82 052.
В Китае выявлено 46 случаев заболевания коронавирусом за сутки
© Фото: Xiao Yijiu Keystone Press Agency Globallookpress

За сутки в Китае выявлено 46 случаев заболевания коронавирусом, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. 
 
Уточняется, что 36 из новых выявленных случаев заражения завезены из других стран. Зарегистрирован один летальный исход от коронавируса за минувшие сутки. При этом выздоровели 78 пациентов.

Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае  достигло 82 052. В том числе 77816 человек выздоровели, 3342 скончались.

Всего в мире выявлено почти два миллиона заболеваний в 185 странах мира. Наибольшее количество зараженных находятся в США (608 377), Испании, Италии, Германии и Франции. Россия занимает 15 место по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 по данным американского Университет Джонса Хопкинса. На территории нашей страны, по данным сайта стопкоронавирус.рф, диагностированы 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. В Москве скончалось 106 человек с COVID-19. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
Дата15.04.2020, 04:00
Экипажи Су-24М начали тренировки к параду Победы в Волгограде
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата14.04.2020, 14:48
Тяжелый танк КВ-1: один в поле воин
Дата13.04.2020, 00:00
Венский вальс Победы: Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении столицы Австрии
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
05:46 В стране и мире
В Подмосковье запустили сервис для пациентов c коронавирусом
05:27 В стране и мире
Правила дорожного передвижения: как защитить себя от коронавируса при поездке в общественном транспорте
05:08 В стране и мире
Минэнерго спрогнозировало сокращение энергопотребления на фоне COVID-19
04:46 В стране и мире
В Китае выявлено 46 случаев заболевания коронавирусом за сутки
03:38 В стране и мире
МЧС дало рекомендации по снижению риска заражения в период самоизоляции
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
05:46 В стране и мире
В Подмосковье запустили сервис для пациентов c коронавирусом
05:30 Армия
Видео
Обработка техники и территории: кадры работы военнослужащих РХБЗ в Подмосковье
05:27 В стране и мире
Правила дорожного передвижения: как защитить себя от коронавируса при поездке в общественном транспорте
05:15 В стране и мире
Видео
Полная дезинфекция: пожарные расчеты обработали улицы Алеппо специальным раствором
05:08 В стране и мире
Минэнерго спрогнозировало сокращение энергопотребления на фоне COVID-19
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Скрытая опасность: ученые рассказали о бессимптомных носителях COVID-19
Ученые нашли «слабое место» коронавируса
Видео
Надежда Бабкина вышла из медикаментозной комы
У Стаса Михайлова подтвердился коронавирус
Видео
Ансамбль Александрова исполнил шедевры итальянской музыки в поддержку охваченной коронавирусом Италии
Видео
Никто не препятствовал: новые кадры побега из психбольницы в Иркутске
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.