В Китае выявлено 46 случаев заболевания коронавирусом за сутки

За сутки в Китае выявлено 46 случаев заболевания коронавирусом, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.



Уточняется, что 36 из новых выявленных случаев заражения завезены из других стран. Зарегистрирован один летальный исход от коронавируса за минувшие сутки. При этом выздоровели 78 пациентов.

Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 82 052. В том числе 77816 человек выздоровели, 3342 скончались.

Всего в мире выявлено почти два миллиона заболеваний в 185 странах мира. Наибольшее количество зараженных находятся в США (608 377), Испании, Италии, Германии и Франции. Россия занимает 15 место по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 по данным американского Университет Джонса Хопкинса. На территории нашей страны, по данным сайта стопкоронавирус.рф, диагностированы 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. В Москве скончалось 106 человек с COVID-19.