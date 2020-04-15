На снимках Марса обнаружили очертания дракона

Сотрудники NASA опубликовали снимок марсианской поверхности, на котором изображен легендарный китайский дракон. На самом деле это очертания каньона Мелас Часма, которая считается самой глубокой точкой долины Маринер - гигантской системы каньонов, охватывающей четверть экватора планеты.

Миллиарды лет назад на этом месте, как утверждают эксперты, располагалось древнее озеро. После гибели водоема, отложения на поверхности каньона, а также воздействие ветра и вулканического пепла и сформировали такой рисунок.

Снимок был сделан еще в 2007 году при помощи камера HiRISE, но «разглядеть» очертания дракона удалось только сейчас, когда исследователи выбрали нужный ракурс фотографии.

Это не первый «странный» снимок поверхности Марса. Ранее на Красной планете была обнаружена дыра, которая на снимке напоминает грифель от карандаша.