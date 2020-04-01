Из Индии эвакуировали 400 российских туристов

Благодаря действиям российского посольства из Индии были вывезены 406 туристов.

«На самолете из Дели вылетает 406 пассажиров – 402 взрослых и 4 младенца до двух лет, которые летят без места», - уточнил сообщил заведующий консульским отделом диппредставительства Андрей Федоров.

По его словам, из тех, кто остался в Дели, около 70 уже разместили в гостинице, насчет остальных вопрос решается.

Для возвращения российских граждан авиакомпания «Аэрофлот» и «Россия» выполнили рейсы в Нью-Дели и Гоа за остающимися в Индии гражданами РФ.

Отмечается, что ситуация осложняется тем, что правительство страны закрыло границы между штатами с целью предотвратить распространение COVID-19.

По последним данным, в Индии заражены 1238 человек, жертвами стали - 35.